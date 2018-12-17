Лейкерс украинца Михайлюка проиграли Вашингтону, Бруклин одолел Атланту в НБА

Состоялись семь матчей регулярного чемпионата НБА.

В ночь на понедельник состоялись семь матчей регулярного чемпионата НБА. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований.

"Лейкерс", в составе которых вышел украинец Святослав Михайлюк, уступили "Вашингтону" - 110:128. Украинский форвард провел на паркете в этой игре 27 минут 30 секунд. За это время он сумел набрать 5 очков, совершить 1 ассист, 3 подбора и 2 перехвата. Он также сделал 3 броска из-за трехочковой линии, но все были неудачными. Коэффициент его полезности составил +8.

«Бруклин» на своей площадке победил «Атланту» Алексея Леня (144:127). Украинец в этой игре записал в свой актив 4 очка.

«Бруклин Нетс» - «Атланта Хокс» 144:127 (42-23, 30-43, 39-30, 33-31)

«Бруклин Нетс» : Расселл (32 + 7 передач), Дэвис (8 + 10 подборов)

«Атланта Хокс»: Коллинс (29 + 8 подборов), Дедмон (24 + 12 подборов), Бэйзмор (20 + 7 передач), Янг (13 + 10 передач)

«Кливленд Кавальерс» - «Филадельфия Сеевенти Сиексерс» 105:128 (36-29, 22-36, 27-24, 20-39)

«Кливленд Кавальерс»: Деллаведова (13 + 7 передач)

«Филадельфия Сеевенти Сиексерс»: Эмбиид (24 + 9 подборов), Симмонс (22 + 11 подборов + 14 передач), Чендлер (11 + 7 подборов)

«Индиана Пэйсерс» - «Нью-Йорк Никс» 110:99 (28-26, 28-27, 23-20, 31-26)

«Индиана Пэйсерс»: Оладипо (26 + 8 подборов + 7 передач + 5 перехватов), Сабонис (13 + 12 подборов)

«Нью Йорк Никс»: Кантер (20 + 15 подборов - 5 потерь), Вонле (7 + 12 подборов)

«Вашингтон Уизардс» - «Лос-Анлжелес Лэйкерс» 128:110 (33-23, 38-28, 28-25, 29-34,)

«Вашингтон Уизардс»: Уолл (40 + 14 передач - 5 потерь), Бил (25 + 12 подборов - 5 потерь), Грин (20 + 7 подборов), Брайант (8 + 11 подборов)

«Лос-Анджелес Лэйкерс»: Кузма (20 - 6 потерь), Чендлер (2 + 7 подборов), Михайлюк (5)

«Новый Орлеан» - «Майами Хит» 96:102 (28-33, 23-24, 22-28, 23-17)

«Новый Орлеан»: Дэвис (27 + 12 подборов + 7 передач), Холидэй (22 + 6 фолов), Рэндл (17 + 10 подборов), Хилл (10 + 7 подборов)

«Майами Хит»: Уайтсайд (17 + 12 подборов), Макгрудер (0 + 8 подборов) - старт; Олиник (8), Джонс мл. (11 + 8 подборов), Адебайо (5 + 8 подборов), Уэйд (19 - 5 потерь)

«Даллас Маверикс» - «Сакраменто Кингз» 113:120 (31-34, 27-27, 25-32, 30-27, )

"Даллас Маверикс": Дончич (28 + 9 передач - 5 потерь), Джордан (8 + 23 подборов)

«Сакраменто Кингз»: Бьелица (15 + 10 подборов + 4 блокшотов), Богданович (15 + 7 подборов), Коули-Стайн (12 + 8 подборов) , Куфос (8 + 8 подборов)

«Денвер Наггетс» - «Торонто Рэпторс» 95:86 (23-23, 16-24, 29-25, 27-14, )

«Денвер Наггетс»: Йокич (26 + 9 подборов), Пламли (10 + 7 подборов), Эрнангомес(2)

«Торонто» : Леонард (29 + 14 подборов), Райт (15 + 8 подборов), Ибака (14 + 7 подборов + 6 фолов)