Трофей Лиги Европы / фото REUTERS
На 19 марта запланирована жеребьевка 1/4 и 1/2 финала второго по важности еврокубкового турнира - Лиги Европы.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы.
Лига Европы: где смотреть жеребьевку 1/4 и 1/2 финала
В прямом эфире жеребьевку Лиги Европы покажет телеканал "Футбол 1".
Также трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO.
Начало жеребьевки - в 14.00.
Жеребьевка Лиги Европы: что нужно знать
- В четвертьфинале сыграют "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" (обе - Англия), "Вильярреал", "Гранада" (обе - Испания), "Рома" (Италия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Аякс" (Нидерланды), "Славия" (Чехия)
- В ходе жеребьевки команды узнают своих соперников по четвертьфиналу, а также станет известна турнирная сетка плей-офф вплоть до финала и будет определен номинальный хозяин финала.
При жеребьевке не будет сеяных или несеяных команд, а представители одной страны смогут встретиться друг с другом.
- Матчи 1/4 финала пройдут 8 и 15 апреля, а полуфиналы - 29 апреля и 6 мая.
- "Динамо" и "Шахтер" покинули Лигу Европы на стадии 1/8 финала.
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