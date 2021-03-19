Трофей Лиги Европы / фото REUTERS

На 19 марта запланирована жеребьевка 1/4 и 1/2 финала второго по важности еврокубкового турнира - Лиги Европы.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы.

Лига Европы: где смотреть жеребьевку 1/4 и 1/2 финала

В прямом эфире жеребьевку Лиги Европы покажет телеканал "Футбол 1".

Также трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO.

Начало жеребьевки - в 14.00.

Жеребьевка Лиги Европы: что нужно знать

  • В четвертьфинале сыграют "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" (обе - Англия), "Вильярреал", "Гранада" (обе - Испания), "Рома" (Италия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Аякс" (Нидерланды), "Славия" (Чехия)
  • В ходе жеребьевки команды узнают своих соперников по четвертьфиналу, а также станет известна турнирная сетка плей-офф вплоть до финала и будет определен номинальный хозяин финала.

  • При жеребьевке не будет сеяных или несеяных команд, а представители одной страны смогут встретиться друг с другом.

  • Матчи 1/4 финала пройдут 8 и 15 апреля, а полуфиналы - 29 апреля и 6 мая.
  • "Динамо" и "Шахтер" покинули Лигу Европы на стадии 1/8 финала.

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Автор: Будрин Артем