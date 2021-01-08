Жизни Зеппа Блаттера ничего не угрожает, однако "ситуация серьезная".

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер попал в больницу.

Об этом сообщает blick.ch.

Причина госпитализации Блаттера не называется. По информации источника, "ситуация серьезная, но его жизни ничего не угрожает".

Дочь 84-летнего функционера Коринн Блаттер-Анденматтен прокомментировала госпитализацию отца:

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"Мой отец в больнице. Он поправляется с каждым днем. Но ему нужны время и отдых".

Стоит отметить, что Блаттер не впервые за последние годы столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Так, в 2015 году ему пришлось лечиться после сбоя в работе иммунной системы. В 2016 году он перенес операцию из-за рака кожи. Также Блаттеру оперировали колени. В декабре прошлого года он переболел коронавирусом.

Зепп Блаттер: карьера в ФИФА

Блаттер занимал должность президента ФИФА с 1998 по 2015 годы.

Главными реформами Блаттера на посту главы ФИФА стали отмена "золотого" и "серебряного" голов в овертайме, создание клубного чемпионата мира, введение системы автоматического определения голов. Также ему удалось объединить премии "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" в одну (с 2016 года они вновь стали вручаться отдельно).

В 2015 году швейцарец был отстранен комитетом по этике ФИФА от любой футбольной деятельности из-за коррупционного скандала. Срок его дисквалификации истечет в 2021 году.

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Автор: Антон Дударь