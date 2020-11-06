Игроки АЕКа на Славутич-Арене / фото REUTERS

В греческом АЕКе произошла вспышка коронавируса после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Зари".

Об этом сообщил официальный сайт греческого клуба.

После возвращения из Украины делегация клуба утром 6 ноября прошла тестирование на коронавирус.

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Положительный результат показали тесты четверых футболистов, а также двух игроков персонала команды.

В числе инфицированных - украинский полузащитник Евгений Шахов. Также положительные тесты среди игроков сдали Петрос Манталос, Нассим Хнид и Стратос Сварнас.

Все заболевшие отправлены на самоизоляцию.

"Заря" - АЕК: итоги матча

  • "Заря" разгромно проиграла АЕКу со счетом 1:4.
  • На матче в Запорожье отсутствовал главный тренер АЕКа Массимо Каррера. У специалиста поднялась температура, поэтому он остался дома, чтобы сдать тест на коронавирус.
  • В составе АЕКа в игре приняли участие двое украинцев - защитник Дмитрий Чигринский и полузащитник Евгений Шахов.
  • "Заря" после трех туров имеет 0 очков, у АЕКа - 3. Первые два места группы G занимают "Лестер" (9 очков) и "Брага" (6 очков).
  • Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник подвел итоги матча.
  • Свой следующий матч в группе "Заря" проведет также против АЕКа, но на выезде 26 ноября.

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Автор: Антон Дударь