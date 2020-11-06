В греческом АЕКе произошла вспышка коронавируса после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Зари".
Об этом сообщил официальный сайт греческого клуба.
После возвращения из Украины делегация клуба утром 6 ноября прошла тестирование на коронавирус.
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Положительный результат показали тесты четверых футболистов, а также двух игроков персонала команды.
В числе инфицированных - украинский полузащитник Евгений Шахов. Также положительные тесты среди игроков сдали Петрос Манталос, Нассим Хнид и Стратос Сварнас.
Все заболевшие отправлены на самоизоляцию.
"Заря" - АЕК: итоги матча
- "Заря" разгромно проиграла АЕКу со счетом 1:4.
- На матче в Запорожье отсутствовал главный тренер АЕКа Массимо Каррера. У специалиста поднялась температура, поэтому он остался дома, чтобы сдать тест на коронавирус.
- В составе АЕКа в игре приняли участие двое украинцев - защитник Дмитрий Чигринский и полузащитник Евгений Шахов.
- "Заря" после трех туров имеет 0 очков, у АЕКа - 3. Первые два места группы G занимают "Лестер" (9 очков) и "Брага" (6 очков).
- Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник подвел итоги матча.
- Свой следующий матч в группе "Заря" проведет также против АЕКа, но на выезде 26 ноября.
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