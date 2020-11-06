Среди зараженных - украинец: в греческом АЕКе диагностировали коронавирус после матча против Зари

Четыре футболиста АЕКа сдали положительные тесты на COVID после матча в Запорожье.

В греческом АЕКе произошла вспышка коронавируса после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Зари". Об этом сообщил официальный сайт греческого клуба. После возвращения из Украины делегация клуба утром 6 ноября прошла тестирование на коронавирус. Читайте такжеПрезидент ФИФА Инфантино заразился коронавирусом Положительный результат показали тесты четверых футболистов, а также двух игроков персонала команды. В числе инфицированных - украинский полузащитник Евгений Шахов. Также положительные тесты среди игроков сдали Петрос Манталос, Нассим Хнид и Стратос Сварнас. Все заболевшие отправлены на самоизоляцию. "Заря" - АЕК: итоги матча "Заря" разгромно проиграла АЕКу со счетом 1:4.

На матче в Запорожье отсутствовал главный тренер АЕКа Массимо Каррера. У специалиста поднялась температура, поэтому он остался дома, чтобы сдать тест на коронавирус.

В составе АЕКа в игре приняли участие двое украинцев - защитник Дмитрий Чигринский и полузащитник Евгений Шахов.

"Заря" после трех туров имеет 0 очков, у АЕКа - 3. Первые два места группы G занимают "Лестер" (9 очков) и "Брага" (6 очков).

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник подвел итоги матча.

Свой следующий матч в группе "Заря" проведет также против АЕКа, но на выезде 26 ноября. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter