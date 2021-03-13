В Дортмунде растет вундеркинд.

В матче 25-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" принимала дома берлинскую "Герту". Хозяева победили со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме.

На 84-й минуте тренер "шмелей" выпустил на замену нападающего-тинейджера Юссуфу Мукоко. Отведенного времени юному таланту хватило, чтобы забить свой третий гол в Бундеслиге.

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До этого в текущем розыгрыше чемпионата Германии подросток поражал ворота берлинского "Униона" и "Фрайбурга".

Учитывая регламент Бундеслиги нападающий не мог дебютировать в чемпионате пока не достиг цифры 16 в паспорте. После 20 ноября 2020 года Мукоко стали приглашать выступать за первую команду.

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Автор: Будрин Артем