В матче 25-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" принимала дома берлинскую "Герту". Хозяева победили со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме.
На 84-й минуте тренер "шмелей" выпустил на замену нападающего-тинейджера Юссуфу Мукоко. Отведенного времени юному таланту хватило, чтобы забить свой третий гол в Бундеслиге.
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До этого в текущем розыгрыше чемпионата Германии подросток поражал ворота берлинского "Униона" и "Фрайбурга".
Учитывая регламент Бундеслиги нападающий не мог дебютировать в чемпионате пока не достиг цифры 16 в паспорте. После 20 ноября 2020 года Мукоко стали приглашать выступать за первую команду.
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