Вячеслав Шевчук заявил, что не имеет морального права дальше работать на телеканале.

Экс-футболист "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук, который был задержан полицией во время вождения в нетрезвом виде, принес свои извинения.

Видеообращение он опубликовал на своей странице в Instagram.

Шевчук извинился и заявил, что покидает свою работу экспертом на телеканалах "Футбол 1/2/3".

"Друзья, я хотел бы перед всеми извиниться за свой вчерашний поступок в Киеве. Прежде всего, я хотел бы извиниться перед полицией, перед болельщиками, перед "Шахтером", перед телеканалом "Футбол". То, что со мной случилось - надеюсь, со мной такого больше не повторится. Я не имею никакого морального права дальше работать на канале "Футбол", поэтому я должен покинуть канал. Не повторяйте моих ошибок. Извиняюсь", - сказал экс-футболист.

Читайте такжеЭкс-форвард Шахтера Луис Адриано нарушил самоизоляцию и попал в ДТП (видео)

В подписи к видео Шевчук также написал:

"Садиться за руль выпивши - категорически нельзя. Мой вчерашний поступок не имеет оправданий, за него я готов нести справедливое наказание. Но никто не накажет меня так, как я себя сам.

Хочу искренне извиниться перед всеми болельщиками и футбольным клубом "Шахтер", которым смазал праздник. Хочу извиниться перед всеми жителями Киева, которые могли пострадать по моей вине. Искренне извиняюсь перед полицейскими. Алкоголь несовместим с вождением. Не повторяйте моих ошибок".

Вячеслав Шевчук: карьера футболиста и тренера

42-летний экс-защитник сделал себе имя и прекрасную репутацию игрока с бойцовским характером в донецком "Шахтере". Шевчук защищал цвета "горняков" с 2005 по 2016 год.

С дончанами он 7 раз становился чемпионом Украины, а также 5 раз брал Кубок страны. Также в его активе три Суперкубка Украины и победа в Кубке УЕФА в сезоне 2008/2009.

Шевчук попробовал себя тренером, но долго не продержался. В сезоне 2018/19 он возглавлял "Олимпик", а затем вернулся работать экспертом на телевидение.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь