Олимпик может исчезнуть: владелец донецкого клуба хочет выкупить стадион Черноморец и создать команду в Одессе

Владислав Гельзин намерен создать новый проект.

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин хочет создать команду УПЛ в Одессе и выкупить местный стадион "Черноморец".

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Об этом Гельзин сообщил в комментарии Tribuna.com.

"Да, мы имеем такое желание - возродить футбол уровня Премьер-лиги в Одессе. Назовем это возрождением футбола в Одессе. С большим удовольствием вошли бы в этот проект. Какой проект? Покупка "Черноморца", чтобы зайти с брендом, который бы устроил одесских болельщиков.

То есть "Черноморец", если договоримся с собственником, или какое-то другое название, которое устроило бы болельщиков. Это тот вариант развития, который мы бы предложили одесскому футболу.

Ведем ли переговоры с президентом "Черноморца" Климовым? Пока нет, потому что у нас нет еще стадиона. Будет стадион - перейдем на другую стадию переговоров. Потому что те люди, которые сегодня купили стадион, не имеют никакого отношения ни к спорту, ни к футболу. Мы готовы перекупить у них стадион и развивать футбол, возродить его в Одессе", - заявил Гельзин.

Президент "Олимпика" также подтвердил, что в случае успешной реализации планов донецкий клуб может исчезнуть, а его место в УПЛ займет одесская команда.

УНИАН ранее сообщал о том, что стадион "Черноморец" приобрела американская компания.

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