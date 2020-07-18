"Не можем отвоевать": экс-футболист сборной Украины оценил вероятность возвращения Крыма
Бывший нападающий сборной Украины Владимир Гуменюк прокомментировал возможность возвращения Крыма, который аннексирован Россией.
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Экс-футболист дал интервью порталу "Футбол 24".
"Все меняется. Дальше будут еще какие-то перемены. Как переживаю? Ну, мы не можем ничего отвоевать... Я ездил в Крым буквально два года назад - там отвоевать ничего не получится. Они так окопались! Везде - войска очень серьезные", - заявил Гуменюк.
Также бывший игрок рассказал подробности обстановки на полуострове:
"Жесткий режим остался - все всех боятся. Но нет угона автомобилей или другого криминала. Мне рассказывали, что за год в Крыму украли всего две машины. Или другой момент: иду по набережной Ялты, а мне навстречу - мужчина в синей футболке с большим желтым трезубцем. Никаких проблем не было".
Владимир Гуменюк долгое время выступал за симферопольскую "Таврию", а также защищал цвета харьковского "Металлиста" и "Днепра".
УНИАН ранее сообщал о том, что президент "Динамо" Суркис высказался о войне с Россией.
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