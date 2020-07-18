"Не можем отвоевать": экс-футболист сборной Украины оценил вероятность возвращения Крыма

Владимир Гуменюк не верит, что Россия отдаст полуостров.

Бывший нападающий сборной Украины Владимир Гуменюк прокомментировал возможность возвращения Крыма, который аннексирован Россией.

Читайте также"Надо заканчивать этот конфликт": экс-футболист Динамо предложил провести матч ветеранов сборных Украины и России

Экс-футболист дал интервью порталу "Футбол 24".

"Все меняется. Дальше будут еще какие-то перемены. Как переживаю? Ну, мы не можем ничего отвоевать... Я ездил в Крым буквально два года назад - там отвоевать ничего не получится. Они так окопались! Везде - войска очень серьезные", - заявил Гуменюк.

Также бывший игрок рассказал подробности обстановки на полуострове:

"Жесткий режим остался - все всех боятся. Но нет угона автомобилей или другого криминала. Мне рассказывали, что за год в Крыму украли всего две машины. Или другой момент: иду по набережной Ялты, а мне навстречу - мужчина в синей футболке с большим желтым трезубцем. Никаких проблем не было".

Владимир Гуменюк долгое время выступал за симферопольскую "Таврию", а также защищал цвета харьковского "Металлиста" и "Днепра".

УНИАН ранее сообщал о том, что президент "Динамо" Суркис высказался о войне с Россией.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram