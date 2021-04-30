Унаи Эмери выиграл первую дуэль у своего бывшего клуба.

Испанский "Вильярреал" в домашнем матче 1/2 финала Лиги Европы обыграл английский "Арсенал".

"Вильярреал" вышел вперед уже на 5-й минуте матча - после прорыва Самюэля Чуквуэзе Ману Тригерос точно пробил в дальний угол. В середине тайма хозяева увеличили свое преимущество - Жерар Морено скинул мяч на Рауля Альбиоля, который замкнул дальнюю штангу. Через несколько минут в ворота "Вильярреала" был сперва назначен, а затем отменен пенальти - Николя Пепе подыграл себе рукой.

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Во втором тайме "канониры" все же получили возможность пробить пенальти, и Пепе сократил отставание в счете. К этому моменту "Арсенал" играл в меньшинстве после удаления Дани Себальоса.

На 77-й минуте арбитр уравнял составы - Этьен Капу получил вторую желтую карточку.

"Вильярреал" - "Арсенал" - 2:1

Голы: Тригерос, 5, Альбиоль, 30 - Пепе, 73 (с пенальти)

"Вильярреал": Рульи, Фойт (Гаспар, 70), Альбиоль, Торрес, Педраса (А. Морено, 81), Парехо, Капу, Тригерос (Гомес, 81), Ж. Морено, Алькасер (Коклен, 46), Чуквезе

"Арсенал": Лено, Чеймберс, Холдинг, Мари, Джака, Партей, Себальос, Смит-Роу (Эльнени, 90+5), Эдегор (Мартинелли, 63), Сака (Обамеянга, 85), Пепе (Виллиан, 90+5)

Предупреждения: Торрес, Капу - Себальос, Партей, Обамеянг

Удаления: Себальос, 57, Капу, 77

Видеообзор матча от Volia Sport.

Напомним, в этом розыгрыше Лиги Европы "Вильярреал" выбил из борьбы киевское "Динамо".

"Вильярреал" - "Арсенал": итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Рауль Альбиоль (оценка - 7,2).

Николя Пепе поучаствовал в большем количестве голов, чем любой другой игрок в этом розыгрыше Лиги Европы (6 голов, 4 ассиста).

Унаи Эмери в шестой раз в карьере играет в полуфинале Лиги Европы, что вдвое больше, чем у любого другого тренера. Он может в пятый раз выйти в финал.

Ответная встреча команд состоится 6 мая.

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Автор: Антон Дударь