9-й тур Украинской Премьер-лиги закрывал матч в Запорожье между "Зарей" и "Ворсклой".
Встреча завершилась вничью - 0:0.
Обе команды доигрывали матч вдесятером - на 59-й минуте красную карточку за грубый фол получил Дмитрий Хомченовский, а через десять минут арбитр показал второй "горчичник" Павлу Ребенку.
"Заря" после этого тура набрала 11 очков и занимает 9-е место в УПЛ. У "Ворсклы" - 16 очков и третья строчка.
"Заря" - "Ворскла" - 0:0
"Заря": Шевченко, Фаворов, Абу-Ханна, Руфати, Кочергин, Иванисеня, Юрченко, Хомченовский, Кабаев (Назарина, 63), Гладкий, Громов (Сайядманеш, 77)
"Ворскла": Ризнык, Якубу, Кане, Чеснаков, Ндиайе, Щербак (Ребенок, 46), Скляр, Пердута, Пуцлин, Яворский (Васин, 85), Степанюк (Кравчук, 76)
Предупреждения: Юрченко, Кабаев, Ребенок, Пердута, Кравчук
Удаления: Хомченовский, 59, Ребенок, 69
Украинская Премьер-лига: 9-й тур
- В стартовом матче тура "Колос" обыграл "Днепр-1", а после матча между главным тренером днепрян и футболистом "Колоса" произошел конфликт.
- В другом матче "Олимпик" сыграл вничью с "Мариуполем" в результативном поединке.
- "Александрия" благодаря голу с пенальти обыграла аутсайдера УПЛ и закрепилась в топ-10.
- "Десна" одержала минимальную победу в матче против "Миная", а "Рух" и "Ингулец" сыграли вничью.
- В центральном матче тура "Шахтер" разгромил "Динамо".
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