Матч в Запорожье завершился без забитых голов.

9-й тур Украинской Премьер-лиги закрывал матч в Запорожье между "Зарей" и "Ворсклой".

Встреча завершилась вничью - 0:0.

Обе команды доигрывали матч вдесятером - на 59-й минуте красную карточку за грубый фол получил Дмитрий Хомченовский, а через десять минут арбитр показал второй "горчичник" Павлу Ребенку.

"Заря" после этого тура набрала 11 очков и занимает 9-е место в УПЛ. У "Ворсклы" - 16 очков и третья строчка.

"Заря" - "Ворскла" - 0:0

"Заря": Шевченко, Фаворов, Абу-Ханна, Руфати, Кочергин, Иванисеня, Юрченко, Хомченовский, Кабаев (Назарина, 63), Гладкий, Громов (Сайядманеш, 77)

"Ворскла": Ризнык, Якубу, Кане, Чеснаков, Ндиайе, Щербак (Ребенок, 46), Скляр, Пердута, Пуцлин, Яворский (Васин, 85), Степанюк (Кравчук, 76)

Предупреждения: Юрченко, Кабаев, Ребенок, Пердута, Кравчук

Удаления: Хомченовский, 59, Ребенок, 69

Украинская Премьер-лига: 9-й тур

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Автор: Антон Дударь