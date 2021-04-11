"Динамо" прервало беспроигрышную серию "Днепра-1", "Шахтер" и "Заря" также одержали победы.

10 и 11 апреля были сыграны матчи 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

На вершине таблицы ничего не изменилось - "Динамо", "Шахтер" и "Заря" одержали победы и сохранили свои позиции.

Результаты матчей

"Мариуполь" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Мораес, 34, 78 (с пенальти), Соломон, 37

"Динамо" - "Днепр-1" - 2:0

Голы: Миколенко, 58, Сидорчук, 67

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"Десна" - "Александрия" - 4:1

Голы: Имереков, 33, Тотовицкий, 54, 90+3, Гуцуляк, 78 - Ковалец, 29

"Ворскла" - "Львов" - 2:1

Голы: Кане, 47, Кулач, 50 - Довгий, 72

"Заря" - "Ингулец" - 2:0

Голы: Юрченко, 51, Жуниньо, 67

"Рух" - "Минай" - 2:0

Голы: Кухарук, 66, Кондраков, 83

"Олимпик" - "Колос" - 1:2

Голы: Каргбо, 30 - Костышин, 68 (с пенальти), Милько, 87

Турнирная таблица

Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали

Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 9 мая. Команды играют в два круга - дома и на выезде. Последний тур состоится на неделю раньше, чем было запланировано, в интересах сборной.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляют полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков и форвард "Ворсклы" Владислав Кулач, на счету которых по 10 голов.

Матчи первого круга "Львов" - "Минай" (состоится 21 апреля) и "Олимпик" - "Заря" (состоится 28 апреля) были перенесены из-за коронавируса. Во втором круге был перенесен матч "Львов" - "Рух".

Матч первого круга "Ингулец"- "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.

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Автор: Антон Дударь