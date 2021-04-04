Со 2 по 4 апреля прошли матчи 20-го тура чемпионата Украины по футболу.
"Шахтер" обыграл "Ворсклу" благодаря дублю Жуниора Мораеса, на счету которого теперь 100 голов в чемпионате Украины. А "Динамо" вырвало победу у "Александрии" благодаря голу Жерсона Родригеса.
Результаты матчей
"Днепр-1" - "Львов" - 5:1
Голы: Чуже, 19, 66, Игнатенко, 58, Когут, 63, Вагнер, 94 - Альваро, 71
"Мариуполь" - "Ингулец" - 4:3
Голы: Бондаренко, 45+3 (с пенальти), 46, 60 (с пенальти), Стасюк, 67 - Плохотнюк, 52, Коваленко, 54, Шевцов, 89 (с пенальти)
"Рух" - "Заря" - 0:2
Голы: Громов, 8, 60
"Десна" - "Олимпик" - 2:0
Голы: Тотовицкий, 44, Безбородько, 69
"Минай" - "Колос" - 0:0
"Ворскла" - "Шахтер" - 0:2
Голы: Мораес, 42, 62
"Александрия" - "Динамо" - 1:2
Голы: Ситало, 14 - Шапаренко, 38 (с пенальти), Родригес, 90
Турнирная таблица
Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали
- Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды играют в два круга - дома и на выезде.
- Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.
- Матчи первого круга "Львов" - "Минай" (состоится 21 апреля) и "Олимпик" - "Заря" (состоится 28 апреля) были перенесены из-за коронавируса. Во втором круге перенесен матч "Львов" - "Рух".
- Матч первого круга "Ингулец"- "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.
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