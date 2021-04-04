"Шахтер", "Динамо" и "Заря" одержали победы.

Со 2 по 4 апреля прошли матчи 20-го тура чемпионата Украины по футболу.

"Шахтер" обыграл "Ворсклу" благодаря дублю Жуниора Мораеса, на счету которого теперь 100 голов в чемпионате Украины. А "Динамо" вырвало победу у "Александрии" благодаря голу Жерсона Родригеса.

Результаты матчей

"Днепр-1" - "Львов" - 5:1

Голы: Чуже, 19, 66, Игнатенко, 58, Когут, 63, Вагнер, 94 - Альваро, 71

"Мариуполь" - "Ингулец" - 4:3

Голы: Бондаренко, 45+3 (с пенальти), 46, 60 (с пенальти), Стасюк, 67 - Плохотнюк, 52, Коваленко, 54, Шевцов, 89 (с пенальти)

"Рух" - "Заря" - 0:2

Голы: Громов, 8, 60

"Десна" - "Олимпик" - 2:0

Голы: Тотовицкий, 44, Безбородько, 69

"Минай" - "Колос" - 0:0

"Ворскла" - "Шахтер" - 0:2

Голы: Мораес, 42, 62

"Александрия" - "Динамо" - 1:2

Голы: Ситало, 14 - Шапаренко, 38 (с пенальти), Родригес, 90

Турнирная таблица

Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали

Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды играют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.

Матчи первого круга "Львов" - "Минай" (состоится 21 апреля) и "Олимпик" - "Заря" (состоится 28 апреля) были перенесены из-за коронавируса. Во втором круге перенесен матч "Львов" - "Рух".

Матч первого круга "Ингулец"- "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.

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Автор: Антон Дударь