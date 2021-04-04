Нападающий обошел Андрея Ярмоленко в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины.

В 20-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" играл против полтавской "Ворсклы". "Горняки" одержали победу.

Дублем у победителей отличился нападающий Жуниор Мораес. Его второй мяч стал для него сотым в рамках чемпионата Украины. Для того, чтобы забить 100 голов, ему понадобилось 186 матчей.

Читайте такжеСкандальный хавбек Шахтера Тайсон забил победный гол за дубль в первом же матчеПо количеству голов в чемпионате Украины Мораес обошел экс-динамовца Андрея Ярмоленко (99 голов) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров турнира. От четвертого места, которое занимает экс-форвард "Шахтера" Андрей Воробей, его отделяют 5 голов.

Отметим, что 4 апреля Мораесу исполнилось 34 года.

"Шахтер" набрал 42 очка и сократил отставание от "Динамо" до 4 пунктов, но у киевлян еще есть матч в запасе. У "Ворсклы" - 31 очко и пятая позиция.

"Ворскла" - "Шахтер" - 0:2

Голы: Мораес, 42, 62

"Ворскла": Ризнык, Пердута (Скляр, 38), Яворский (Челядин, 66), Чеснаков, Наджееб, Пуцлин, Луизао (Ребенок, 75), Кулач, Тилль (Ндиайе, 46), Кане, Степанюк

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано, Майкон, Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 90), Марлос (Фернандо, 73), Мораес (Дентиньо, 83), Соломон (Мудрик, 90)

Предупреждения: Пуцлин - Марлос, Майкон

Украинская Премьер-лига: 20-й тур

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Автор: Антон Дударь