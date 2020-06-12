Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 26-го тура

"Заря" сыграет против "Динамо", а "Шахтер" может вплотную приблизиться к чемпионству.

13 и 14 июня пройдут матчи 26-го тура чемпионата Украины по футболу.

Все игры по-прежнему будут проходить при пустых трибунах.

Матч "Карпаты" - "Днепр-1", который должен был состояться в этом туре, отложен из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

Расписание матчей

13 июня

14.00. "Мариуполь" - "Ворскла"

Трансляция: "Футбол 2"

17.00. "Заря" - "Динамо"

Трансляция: "2+2"

19.30. "Олимпик" - "Львов"

Трансляция: "Футбол 2"

14 июня

17.00. "Колос" - "Шахтер"

Трансляция: "Футбол 1"

19.30. "Александрия" - "Десна"

Трансляция: "Футбол 1"

Ранее УНИАН также сообщал о том, что матч "Динамо" и "Колоса" в 27-м туре перенесен по договоренности клубов.

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