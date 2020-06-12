Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 26-го тура
21:45, 12 июня 2020Футбол
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"Заря" сыграет против "Динамо", а "Шахтер" может вплотную приблизиться к чемпионству.
Флаги Украины, УАФ и УПЛ / фото ФК Шахтер
13 и 14 июня пройдут матчи 26-го тура чемпионата Украины по футболу.
Все игры по-прежнему будут проходить при пустых трибунах.
Матч "Карпаты" - "Днепр-1", который должен был состояться в этом туре, отложен из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.
Расписание матчей
13 июня
14.00. "Мариуполь" - "Ворскла"
Трансляция: "Футбол 2"
17.00. "Заря" - "Динамо"
Трансляция: "2+2"
19.30. "Олимпик" - "Львов"
Трансляция: "Футбол 2"
14 июня
17.00. "Колос" - "Шахтер"
Трансляция: "Футбол 1"
19.30. "Александрия" - "Десна"
Трансляция: "Футбол 1"
Ранее УНИАН также сообщал о том, что матч "Динамо" и "Колоса" в 27-м туре перенесен по договоренности клубов.
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