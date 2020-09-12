Днепряне неудачно провели домашний поединок.

Состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Днепр-1" принимал донецкий "Олимпик".

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Поединок завершился победой гостей со счетом 3:1.

На 44-й минуте Шахаб Захеди вывел дончан вперед, а еще до перерыва "Днепр-1" остался в меньшинстве после удаления Игоря Когута.

На старте второго тайма прострел Бенито замкнул Максим Тейшера - 2:0 в пользу "Олимпика". Алексей Хобленко довольно быстро сократил отставание "Днепра-1", но хозяевам это не слишком помогло.

На 75-й минуте пенальти заработал Шахаб, а наказание реализовал Сергей Политыло, установив окончательный счет - 3:1.

"Днепр-1" - "Олимпик" - 1:3

Голы: Хобленко, 50 - Шахаб, 44, Тейшейра, 47, Политыло, 76 (пенальти)

"Днепр-1": Сарнавский, Адамюк, Логинов, Сваток (Дуглас, 81), Тейлор, Кравченко (Булеца, 69), Когут, Ди Франко (Батагов, 69), Хобленко, Довбик (Вакулко, 82), Цуриков (Дубинчак, 60)

"Олимпик": Кичак, Пасич (Ксенз, 70), Зотько (Цымбалюк, 56), Снурницын, Лебеденко, Бенито, Завийский, Бабенко, Политыло, Тейшейра (Альваренга, 79), Шахаб (Каргбо, 79)

Предупреждения: Ди Франко - Шахаб, Бенито

Удаление: Когут, 45+1

"Днепр-1" - "Олимпик": итоги поединка

"Олимпик" набрал первые очки в нынешнем сезоне после того, как в первом туре проиграл киевскому "Динамо".

"Днепр-1" в первом туре сыграл вничью с "Ингульцом" (2:2), а теперь не смог победить уже во втором поединке подряд после старта сезона.

В прошлых двух матчах команд победу праздновал "Днепр-1". Теперь "Олимпик" прервал эту серию.

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Автор: Данил Слесь