Фолетти не полетел во Львов / фото srf.ch
Тренер вратарей сборной Швейцарии Патрик Фолетти заразился коронавирусом.
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Об этом сообщил швейцарский футбольный союз.
Перед вылетом во Львов на игру Лиги наций футболисты и тренерский штаб команды сдали тесты на коронавирус. Только результат Фолетти оказался положительным. У 46-летнего тренера нет симптомов болезни, но он все равно будет отбывать двухнедельную самоизоляцию.
Стоит отметить, что ранее положительный тест на коронавирус сдал футболист сборной Испании, с которой команда Андрея Шевченко сыграет 6 сентября на выезде.
Украина - Швейцария: перед матчем
- Сборная Украины дебютирует в Лиге А. Стартовый свисток в матче Украина - Швейцария на "Арене Львов" прозвучит в 21.45.
- Украина и Швейцария ранее встречались дважды. В памятном матче 1/8 финала ЧМ-2006 украинцы прошли швейцарцев по пенальти (0:0 и 3:0). А в 2010 году команды встречались в товарищеском матче, который завершился со счетом 2:2.
- Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение украинцам.
- Судить матч Украина - Швейцария будет рефери из Швеции.
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