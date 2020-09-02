Специалист уже отправлен на самоизоляцию.

Тренер вратарей сборной Швейцарии Патрик Фолетти заразился коронавирусом.

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Об этом сообщил швейцарский футбольный союз.

Перед вылетом во Львов на игру Лиги наций футболисты и тренерский штаб команды сдали тесты на коронавирус. Только результат Фолетти оказался положительным. У 46-летнего тренера нет симптомов болезни, но он все равно будет отбывать двухнедельную самоизоляцию.

Стоит отметить, что ранее положительный тест на коронавирус сдал футболист сборной Испании, с которой команда Андрея Шевченко сыграет 6 сентября на выезде.

Украина - Швейцария: перед матчем

Сборная Украины дебютирует в Лиге А. Стартовый свисток в матче Украина - Швейцария на "Арене Львов" прозвучит в 21.45.

Украина и Швейцария ранее встречались дважды. В памятном матче 1/8 финала ЧМ-2006 украинцы прошли швейцарцев по пенальти (0:0 и 3:0). А в 2010 году команды встречались в товарищеском матче, который завершился со счетом 2:2.

Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение украинцам.

Судить матч Украина - Швейцария будет рефери из Швеции.

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Перевод: Данил Слесь