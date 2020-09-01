Адама Траоре пропустит матч против украинской сборной.

Полузащитник сборной Испании и английского "Вулверхэмптона" Адама Траоре сдал положительный тест на коронавирус.

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Об этом сообщила Marca.

Он не сможет помочь сборной Испании в предстоящих матчах Лиги наций против Германии и Украины.

Сегодня, 1 сентября, Траоре пройдет повторное тестирование.

Это уже второй случай заражения коронавирусом в испанской сборной. Ранее COVID-19 был выявлен у полузащитника Микеля Ойарсабаля.

На счету Траоре 6 голов и 12 результативных передач в 54 матчах за "Вулверхэмптон" в прошлом сезоне. В составе сборной Испании 24-летний футболист пока не дебютировал.

Испания - Украина: что нужно знать

Матч Испания - Украина состоится 6 сентября в Мадриде и пройдет при пустых трибунах.

Команды сыграют во втором туре группового этапа Лиги наций в Лиге А. В первом туре 3 сентября испанцы встретятся с Германией, а Украина будет принимать Швейцарию.

Победитель группы выйдет в финальную часть Лиги наций, а команда, которая займет четвертое место, опустится в Лигу В.

Ранее сборная Украины пять раз играла против сборной Испании в официальных матчах, потерпев четыре поражения при одной ничьей.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего старта команды в Лиге наций.

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Автор: Антон Дударь