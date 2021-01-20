УЕФА обнародовал символическую сборную 2020 года, которая была сформирована по результатам голосования болельщиков.
Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
В команде года три места в атаке заняли Роберт Левандовски, Криштиану Роналду и Неймар. Лионелю Месси в символической сборной отвели место в центре полузащиты.
Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария")
Защитники: Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Серхио Рамос ("Реал"), Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих (оба - "Бавария")
Полузащитники: Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона")
Нападающие: Неймар ("ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария")
В голосовании приняло участие около шести миллионов человек.
🚨It's here!🚨— UEFA (@UEFA) January 20, 2021
𝗬𝗼𝘂𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗨𝗘𝗙𝗔.𝐜𝐨𝐦 𝐅𝐚𝐧𝐬' 𝗠𝗲𝗻'𝘀 #𝗧𝗲𝗮𝗺𝗢𝗳𝗧𝗵𝗲𝗬𝗲𝗮𝗿!
🎉🙌
Read more on the chosen XI here⬇️
Who is going to have an even better 2021? 🔮
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