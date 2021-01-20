Неймар проиграл финал ЛЧ, но попал в команду года / фото REUTERS

УЕФА обнародовал символическую сборную 2020 года, которая была сформирована по результатам голосования болельщиков.

Об этом сообщает официальный сайт UEFA. 

В команде года три места в атаке заняли Роберт Левандовски, Криштиану Роналду и Неймар. Лионелю Месси в символической сборной отвели место в центре полузащиты.

Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария")

Защитники: Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Серхио Рамос ("Реал"), Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих (оба - "Бавария")

Полузащитники: Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона")

Нападающие: Неймар ("ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария")

В голосовании приняло участие около шести миллионов человек. 

Читайте также:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем