Лионелю Месси не нашлось места в линии атаки.

УЕФА обнародовал символическую сборную 2020 года, которая была сформирована по результатам голосования болельщиков.

Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

В команде года три места в атаке заняли Роберт Левандовски, Криштиану Роналду и Неймар. Лионелю Месси в символической сборной отвели место в центре полузащиты.

Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария")

Защитники: Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Серхио Рамос ("Реал"), Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих (оба - "Бавария")

Полузащитники: Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона")

Нападающие: Неймар ("ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария")

В голосовании приняло участие около шести миллионов человек.

🚨It's here!🚨



𝗬𝗼𝘂𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗨𝗘𝗙𝗔.𝐜𝐨𝐦 𝐅𝐚𝐧𝐬' 𝗠𝗲𝗻'𝘀 #𝗧𝗲𝗮𝗺𝗢𝗳𝗧𝗵𝗲𝗬𝗲𝗮𝗿!

🎉🙌



Read more on the chosen XI here⬇️



Who is going to have an even better 2021? 🔮 — UEFA (@UEFA) January 20, 2021

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Автор: Будрин Артем