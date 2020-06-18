Лидер Шахтера намерен перейти в бразильский клуб в декабре

Тайсон в декабре планирует перейти в "Интернасьональ".

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон заявил о желании перейти в бразильский "Интернасьональ".

Слова Тайсона приводит uol.com.br.

"Я получал сообщение от тренера "Интернасьонала", мы пообщались. Подождем и посмотрим, чем закончится эта история. У меня еще полтора года контракта с "Шахтером". Я надеюсь, все получится так, как я хочу. Дело не в деньгах. Я хочу вернуться к своей семье", - сказал бразилец.

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"Я намерен провести переговоры с руководством "Интернасьонала" в декабре. Посмотрим, что мы можем сделать", - добавил футболист.

Отметим, что Тайсон является воспитанником "Интернасьонала", ранее он уже не раз заявлял о желании вернуться в родной клуб.

В сезоне 2019-2020 бразилец провел за "Шахтер" 30 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что ключевой игрок "Шахтера" Исмаили выбыл на полгода из-за травмы.

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