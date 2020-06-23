"Так нельзя": в Динамо остались недовольны своей игрой в скандальном матче с Колосом

Алексей Михайличенко подчеркнул, что команда могла и проиграть "Колосу".

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко и полузащитник команды Виталий Буяльский прокомментировали скандальную победу над "Колосом" в УПЛ (2:1).

"Хочу остановиться на своей команде. Честно говоря, ее было трудно узнать. Может быть, было истрачено много эмоций в матче с "Зарей". И полуфинал Кубка забрал эмоции, которые мы по большому счету не восстановили. В этих матчах большая нагрузка выпала на связку Попов - Шабанов. Было видно, что не совсем в тех кондициях, в которых бы хотелось.

Но считаю, вся команда сыграла не так, как может. Не на тех скоростях, допустили массу ошибок. Этот матч можно было и проиграть, и вничью завершить, и как угодно. Мы старались объяснить, что не будет легких матчей на этом этапе", - сказал Михайличенко в эфире программы "Профутбол".

Он подчеркнул, что это была "не та игра, которая нам нужна".

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"Естественно, командой я недоволен. Как можно быть довольным? Мы могли и проиграть матч. Только усилиями воли удалось добиться результата", - добавил тренер.

Судейство Михайличенко комментировать не стал:

"Мы не будем, наверное, разбирать действия арбитра. Здесь есть VAR, к которому мы стремились. Поэтому не думаю, что на этом надо сейчас заострять внимание".

Буяльский подчеркнул, что "так играть нельзя":

"Ничего хорошего не скажу по нашей игре. Так, как мы играли, нельзя так играть. Результат есть. Но неудовлетворение от игры все равно есть. Результат приходит, когда есть качество игры. Возможно, где-то везение сегодня было на нашей стороне. Но нельзя играть так, как мы", - сказал полузащитник в эфире FootballHub.

Напомним, "Динамо" удалось одержать победу благодаря двум голам с пенальти и играя в большинстве.

УНИАН ранее также опубликовал видеообзор и полное видео матча "Динамо" - "Колос".

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