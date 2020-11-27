В Аргентине сотрудник морга позировал у открытого гроба Марадоны, за что его раскритиковали в сети и уволили с работы.
Об этом сообщает портал tn.com.ar.
На фотографии сотрудник морга, глядя в камеру, позирует на фоне открытого гроба Диего Марадоны с поднятым большим пальцем левой руки и прислоненной ко лбу покойного правой рукой. Стоит отметить, что легендарного футболиста хоронят в закрытом гробу.
Владелец похоронного бюро Pinier уже принес извинения семье Марадоны, заявив, что сотрудник уволен.
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Смерть Диего Марадоны: главное
- В начале ноября Марадона перенес операцию на головном мозге. Ему удалили субдуральную гематому. 11 ноября он был выписан из больницы.
- Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. Ему было 60 лет.
- Стали известны последние слова и детали смерти Марадоны.
- Футбольный мир простился с Диего Марадоной в соцсетях.
- Церемония прощания с Марадоной проходит в президентском дворце в Буэнос-Айресе. Она началась 26 ноября.
- В честь Марадоны могут переименовать футбольный стадион в Италии.
- УНИАН собрал главные достижения Марадоны на футбольном поле в одном материале.
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