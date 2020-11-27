Владелец похоронного бюро Pinier уже принес извинения семье Марадоны, заявив, что сотрудник уволен.

В Аргентине сотрудник морга позировал у открытого гроба Марадоны, за что его раскритиковали в сети и уволили с работы.

Об этом сообщает портал tn.com.ar.

На фотографии сотрудник морга, глядя в камеру, позирует на фоне открытого гроба Диего Марадоны с поднятым большим пальцем левой руки и прислоненной ко лбу покойного правой рукой. Стоит отметить, что легендарного футболиста хоронят в закрытом гробу.

Владелец похоронного бюро Pinier уже принес извинения семье Марадоны, заявив, что сотрудник уволен.

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Автор: УНИАН