16 февраля в Спортивном арбитражном суде Лозанны состоялось рассмотрение апелляции Украинской ассоциации футбола по делу о техническом поражении для сборной Украины за матч со Швейцарией.
Об этом сообщил официальный сайт УАФ.
УАФ в суде представляли президент организации Андрей Павелко, генеральный секретарь Юрий Записоцкий, представители Ассоциации юристов Украины, а также юристы из спортивных юридических компаний из Испании и Швейцарии.
Они предоставили "многочисленные доказательства" для необходимости пересмотреть решение УЕФА по матчу. Также свои позиции аргументировали представители швейцарской стороны и УЕФА.
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"Заседание продолжалось более пяти часов. На мой взгляд, наша юридическая команда сработала профессионально. А решение по делу будет должным образом объявлено Спортивным арбитражным судом Лозанны в соответствии с действующими процедурными правилами", - прокомментировал Записоцкий.
Журналист Игорь Цыганык в рамках программы "Циганик LIVE" сообщил, что окончательное решение CAS озвучит примерно через три недели.
Техническое поражение сборной Украине: главное
- Из-за нескольких случаев коронавируса в сборной Украины перед игрой со Швейцарией главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось. Привезти на игру другую команду украинская сборная не смогла.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча. В то же время в Швейцарии ждали решения УЕФА в свою пользу.
- В сборной Украины заявили, что к делегации команды в Швейцарии относились "как к прокаженным".
- 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины.
- Матч Швейцария - Украина был решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А, так как у Украины было в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3. Теперь швейцарцы вышли на третье место, а сборная Украины покинула элитный дивизион турнира.
- Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение УЕФА.
- Стала известна причина, по которой техническое поражение за матч присудили сборной Украины.
- 9 декабря стало известно, что УАФ подала апелляцию в Лозанну.
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