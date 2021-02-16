Ожидается, что свое решение Спортивный арбитражный суд озвучит примерно через три недели.

16 февраля в Спортивном арбитражном суде Лозанны состоялось рассмотрение апелляции Украинской ассоциации футбола по делу о техническом поражении для сборной Украины за матч со Швейцарией.

Об этом сообщил официальный сайт УАФ.

УАФ в суде представляли президент организации Андрей Павелко, генеральный секретарь Юрий Записоцкий, представители Ассоциации юристов Украины, а также юристы из спортивных юридических компаний из Испании и Швейцарии.

Они предоставили "многочисленные доказательства" для необходимости пересмотреть решение УЕФА по матчу. Также свои позиции аргументировали представители швейцарской стороны и УЕФА.

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"Заседание продолжалось более пяти часов. На мой взгляд, наша юридическая команда сработала профессионально. А решение по делу будет должным образом объявлено Спортивным арбитражным судом Лозанны в соответствии с действующими процедурными правилами", - прокомментировал Записоцкий.

Журналист Игорь Цыганык в рамках программы "Циганик LIVE" сообщил, что окончательное решение CAS озвучит примерно через три недели.

Техническое поражение сборной Украине: главное

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Автор: Антон Дударь