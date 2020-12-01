Стали известны стартовые составы донецкого "Шахтера" и мадридского "Реала" на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет на "Олимпийском".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Реал.
"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо, Степаненко, Марлос, Тайсон, Тете, Коваленко, Мораес
Запасные: Шевченко, Пятов, Сиприано, Болбат, Маркос, Патрик, Майкон, Соломон, Судаков, Дентиньо, Фернандо
"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Начо, Модрич, Кроос, Эдегор, Асенсио, Лукас Васкес, Бензема, Родриго
Запасные: Лунин, Альтубе, Эдер Милитао, Каземиро, Марсело, Винисиус Жуниор, Иско, Диас, Аррибас, Чуст
Шахтер - Реал: перед матчем
- Матч "Шахтер" - "Реал" начнется в 19.55. Где смотреть игру по ТВ.
- Встреча команд в первом круге прошла на "Бернабеу" и завершилась сенсационной победой "Шахтера" со счетом 3:2.
- После 4-х туров "Реал" набрал 7 очков и занимает второе место в группе В. У "Шахтера" - 4 очка и третья позиция. Ничья в этом матче выведет "сливочных" в плей-офф.
- "Шахтер" перед встречей с "Реалом" в УПЛ вырвал победу у "Днепра-1", а мадридцы в своем чемпионате проиграли "Алавесу".
- Судить матч будет хорошо знакомый "Шахтеру" и другим украинским командам арбитр.
- "Шахтер" накануне матча против "Реала" сообщил, что в поединке не смогут принять участие семь игроков клуба.
Мадридский Реал привез в Киев 21 футболиста на матч против Шахтера.
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