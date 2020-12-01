"Шахтер" назвал стартовый состав на матч против "Реала" / фото twitter.com/fcshakhtar

Стали известны стартовые составы донецкого "Шахтера" и мадридского "Реала" на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет на "Олимпийском".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Реал.

"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо, Степаненко, Марлос, Тайсон, Тете, Коваленко, Мораес

Запасные: Шевченко, Пятов, Сиприано, Болбат, Маркос, Патрик, Майкон, Соломон, Судаков, Дентиньо, Фернандо

"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Начо, Модрич, Кроос, Эдегор, Асенсио, Лукас Васкес, Бензема, Родриго

Запасные: Лунин, Альтубе, Эдер Милитао, Каземиро, Марсело, Винисиус Жуниор, Иско, Диас, Аррибас, Чуст

Стартовый состав "Шахтера" на матч против "Реала" / фото twitter.com/fcshakhtar

Шахтер - Реал: перед матчем

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Автор: Олег Давыгора