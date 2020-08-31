Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" вошли в топ-20 наиболее титулованных клубов 21 века.
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Рейтинг составил портал Transfermarkt.
"Горняки" имеют в своем активе 33 титула и занимают шестое место, а киевляне идут на 14-м с 25 кубками.
Лидирует в списке саудовский "Аль-Ахли" (41 трофей), а далее идут немецкая "Бавария" и "Линкольн" из Гибралтара. У обоих клубов - по 40 титулов.
"Шахтер" имеет одинаковое количество чемпионств с португальским "Порту", шотландским "Селтиком", хорватским "Динамо", молдавским "Шерифом" и "Окленд Сити" из Новой Зеландии.
"Динамо" расположилось на одной отметке с греческим "Олимпиакосом", белорусским БАТЭ, люксембургским "Дюделанжем" и саудовским "Аль-Хилялем".
- Недавно "Шахтер" и "Динамо" разыграли очередной трофей - Суперкубок Украины. Победу праздновали киевляне со счетом 3:1.
- Также "горняки" вышли в полуфинал Лиги Европы, но там были остановлены "Интером" (0:5).
- "Бавария" стала победителем минувшего розыгрыша Лиги чемпионов. В финале мюнхенцы разобрались с ПСЖ (1:0).
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