В активе украинских грандов на двоих 58 трофеев.

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" вошли в топ-20 наиболее титулованных клубов 21 века.

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Рейтинг составил портал Transfermarkt.

"Горняки" имеют в своем активе 33 титула и занимают шестое место, а киевляне идут на 14-м с 25 кубками.

Лидирует в списке саудовский "Аль-Ахли" (41 трофей), а далее идут немецкая "Бавария" и "Линкольн" из Гибралтара. У обоих клубов - по 40 титулов.

"Шахтер" имеет одинаковое количество чемпионств с португальским "Порту", шотландским "Селтиком", хорватским "Динамо", молдавским "Шерифом" и "Окленд Сити" из Новой Зеландии.

"Динамо" расположилось на одной отметке с греческим "Олимпиакосом", белорусским БАТЭ, люксембургским "Дюделанжем" и саудовским "Аль-Хилялем".

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Автор: Данил Слесь