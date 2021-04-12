Игорь Цыганык не верит в команду Луиша Каштру.

Авторитетный украинский журналист и телеведущий Игорь Цыганык прокомментировал гонку за золото УПЛ и спрогнозировал результат центрального матча 22-го тура Шахтер - Динамо, где может решиться судьба будущего чемпионства.

Об этом сообщает FootballHub.

"Не верю я в то, что "Шахтер" может победить "Динамо". Не в том состоянии сейчас "горняки". "Шахтер" хорошо отыграл с "Ворсклой". Они сыграли с "Мариуполем", но нельзя сказать по этому матчу, что команда Каштру начала выздоравливать. Такой конкурентности они сейчас не имели. А "Львов", который уперся, сделал "Шахтеру" беду", - высказал мнение Цыганык.

"Бесспорно, поле большое, мяч круглый, а в составе "горняков" много опытных игроков. Но я не уверен, что "Шахтер" сейчас сильнее "Динамо". Если "Шахтер" сейчас не победит "Динамо", то я с 90% вероятностью готов сказать, что киевский клуб станет чемпионом Украины", - добавил журналист.

"Я не верю, что "Шахтер" может победить "Динамо" в очном противостоянии. Но произойти может все что угодно. Есть еще другой вопрос. Если "Шахтер" проиграет "Классическое", то разница между "горняками" и "Зарей", которая идет третьей, может быть лишь одно очко. Если ничья будет в "Классическом", тогда два очка между второй и третьей ступенькой. Поэтому "Шахтер" должен держать в голове, что они могут потерять и второе место", - поделился мыслями эксперт.

Напомним, что "Украинское Классическое" состоится 17 апреля в 19:30. На данный момент киевляне опережают "Шахтер" на 7 очков за 5 туров до финиша соревнований.

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Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали

Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 9 мая. Команды играют в два круга - дома и на выезде. Последний тур состоится на неделю раньше, чем было запланировано, в интересах сборной.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляют полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков и форвард "Ворсклы" Владислав Кулач, на счету которых по 10 голов.

Матчи первого круга "Львов" - "Минай" (состоится 21 апреля) и "Олимпик" - "Заря" (состоится 28 апреля) были перенесены из-за коронавируса. Во втором круге был перенесен матч "Львов" - "Рух".

Матч первого круга "Ингулец" - "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.

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Автор: Будрин Артем