"Горняки" на "Олимпийском" пропустили четыре гола за тайм.

На "Олимпийском" в Киеве завершился первый тайм матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и гладбахской "Боруссией".

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Боруссия М.

"Боруссия" вышла вперед на 8-й минуте матча - Алассан Плеа в касание из центра штрафной замкнул прострел с правого фланга.

На 17-й минуте "горняки" пропустили еще раз - Кристоф Крамер пробил из-за пределов штрафной, Валерий Бондарь неудачно подставил ногу, от которой мяч влетел в ворота.

На 26-й минуте счет стал крупным - Плеа сильным ударом положил мяч практически в "девятку" ворот Анатолия Трубина.

Следом "Шахтер" мог отыграть один мяч, но Янн Зоммер спас гостей после удара Тете с близкого расстояния.

Позже Плеа мог оформить хет-трик, но не попал в створ с близкого расстояния. Однако перед перерывом "Боруссия" все же забила четвертый мяч - угловой у ворот "Шахтера" завершился голом Рами Бенсебаини.

"Шахтер" - "Боруссия" М - 0:4 (после первого тайма)

Голы: Плеа, 8, 26, Бондарь, 17 (автогол), Бенсебаини, 44

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь