Украинский тренер может перейти в турецкий клуб.

Украинский тренер Сергей Ребров может покинуть "Ференцварош" из-за разногласий с руководством клуба.

Об этом сообщают разные источники.

Так, в программе "Цыганик LIVE" журналист Игорь Цыганык, сообщил, что у Реброва возник конфликт с одним из руководителей клуба, но тренер может остаться в команде:

"Насколько я понимаю, у Реброва конфликт не с президентом "Ференцвароша", а с менеджером уровнем ниже, чем президент. Каждый тренер хочет развиваться и в финансовом плане, и в футбольном. 10 или 12 июня команда должна выйти из отпуска. Сейчас Ребров рассчитывает на то, что он начнет подготовку к сезону с "Ференцварошем".

"Определенный конфликт есть", - подчеркнул он.

В то же время, по информации "ТаТоТаке", у Реброва конфликт с президентом клуба.

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"У Реброва действительно конфликт с руководством "Ференцвароша" и даже не со спортивным директором, а с президентом клуба Габором Кубатовым. Президенту хочется, чтобы он был первым лицом клуба, а первое лицо клуба сейчас главный тренер", - сообщил ведущий шоу Михаил Спиваковский.

При этом источники сообщают, что у Реброва было предложение от греческого АЕКа, а также, по словам Игоря Цыганика, тренер ведет переговоры с турецким "Фенербахче".

Спиваковский отметил, что у Реброва был заключен предварительный контракт со сборной Украины, но на данный момент неизвестно, покинет ли свой пост Андрей Шевченко после Евро-2020.

Сергей Ребров: достижения в "Ференцвароше"

Ребров возглавил венгерский клуб в 2018 году и выиграл с "Ференцварошем" три национальных чемпионата из трех.

В сезоне 2020-2021 украинский специалист впервые за 25 лет вывел "Ференцварош" в групповой этап Лиги чемпионов.

В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе тренером десятилетия.

Кроме того, Ребров признан лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.

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Автор: Антон Дударь