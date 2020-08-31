Мирче Луческу не пригодился Сергей Булеца.

"Днепр-1" повторно арендовал полузащитника киевского "Динамо" Сергея Булецу.

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Об этом сообщил официальный сайт днепрян.

Контракт с 21-летним футболистом рассчитан до окончания сезона-2020/21.

В прошлом сезоне Булеца также выступал за "Днепр-1". На счету игрока 29 матчей, 5 голов и 4 ассиста. Во время короткого межсезонья хавбек вернулся в "Динамо" и провел сбор под руководством тренерского штаба Мирчи Луческу. В итоге румынский специалист принял решение снова отправить футболиста в аренду.

Полузащитник является победителем молодежного чемпионата мира-2019 в составе сборной Украины.

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Клуб вернул из чемпионата Турции своего воспитанника - нападающего Артема Кравца.

"Динамо" также подписало предварительный контракт с украинским защитником польского "Леха" Владимиром Костевичем.

На просмотре в команде Мирчи Луческу находится атакующий футболист из Бразилии Клейтон, который является свободным агентом.

Два легионера из "Динамо" перешли на правах аренды в "Олимпик".

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Автор: Данил Слесь