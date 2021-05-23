Джорджина Родригес / фото facebook.Georgina.Rodriguez

Вторая половинка бомбардира и лидера "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес решила продемонстрировать подписчикам сочный кадр.

Красотка сделала снимок в купальнике и выложила его в Instagram.

фото instagram.com/georginagio/

Раньше Родригес тоже позировала в шикарном купальнике цветов "Ювентуса".

Недавно стало известно, что модель из США Кэтрин Майорга готовит иск в суд против Роналду и хочет "выбить" из него компенсацию за изнасилование.

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Автор: Артем Будрин