Джорджина Родригес похвасталась сказочной фигурой.

Вторая половинка бомбардира и лидера "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес решила продемонстрировать подписчикам сочный кадр.

Красотка сделала снимок в купальнике и выложила его в Instagram.

Раньше Родригес тоже позировала в шикарном купальнике цветов "Ювентуса".

Недавно стало известно, что модель из США Кэтрин Майорга готовит иск в суд против Роналду и хочет "выбить" из него компенсацию за изнасилование.

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Роналду и Джорджина: что известно о паре

Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. Пара воспитывает общую дочь Алану Мартину, которая родилась в 2017 году, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей (Криштиану-младшего, Еву и Матео).

В ноябре 2019 года стало известно, что Роналду и Родригес расписались в Марокко. Церемония бракосочетания прошла тайно и была закрытой для общественности.

В январе этого года супруги, чтобы отпраздновать день рождения Джорджины, отправились на горнолыжный курорт в Альпах и нарушили карантинные ограничения.

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Автор: Артем Будрин