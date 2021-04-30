Роналду и Родригес вместе с 2016 года / фото thesun.co.uk

Вторая половинка форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес решила показать подписчикам жаркий кадр.

Красотка сделала снимок в купальнике с раскраской зебры и выложила фотографию в Instagram.

В этом можно проследить прозрачный намек, поскольку зебра является символом туринского клуба, цвета которого защищает муж Джорджины. Итак, испанская модель решила поддержать клуб, за который выступает Роналду.

фото instagram.com/georginagio/

Недавно стало известно, что модель из США Кэтрин Майорга готовит иск в суд против Роналду и хочет "выбить" из него компенсацию за изнасилование.

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Автор: Артем Будрин