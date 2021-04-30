Невеста знаменитого португальца похвасталась удивительной фигурой.

Вторая половинка форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес решила показать подписчикам жаркий кадр.

Красотка сделала снимок в купальнике с раскраской зебры и выложила фотографию в Instagram.

В этом можно проследить прозрачный намек, поскольку зебра является символом туринского клуба, цвета которого защищает муж Джорджины. Итак, испанская модель решила поддержать клуб, за который выступает Роналду.

Недавно стало известно, что модель из США Кэтрин Майорга готовит иск в суд против Роналду и хочет "выбить" из него компенсацию за изнасилование.

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Роналду и Джорджина: что известно о паре

Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. Пара воспитывает общую дочь Алану Мартину, которая родилась в 2017 году, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей Криштиану-младшего, Еву и Матео).

В ноябре 2019 года стало известно, что Роналду и Родригес расписались в Марокко. Церемония бракосочетания прошла тайно и была закрытой для общественности.

В январе этого года супруги, чтобы отпраздновать день рождения Джорджины, отправились на горнолыжный курорт в Альпы и нарушили карантинные ограничения.

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Автор: Артем Будрин