Прическа, которую бразилец сделал себе на ЧМ-2002, навсегда вошла в историю.

Легендарный бразильский нападающий, двукратный обладатель "Золотого мяча" Роналдо с юмором вспомнил о стрижке, которую сделал во время чемпионата мира-2002.

Об этом стало известно из его интервью Sports Illustrated.

Тогда бразилец выбрил голову, оставив лишь островок волос возле лба.

"Это ужас! Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делали себе такие же стрижки", - сказал Роналдо.

Он также объяснил, зачем подстригся таким образом. По словам Роналдо, перед полуфиналом ЧМ против Турции он получил повреждение и за день до матча не хотел говорить об этом с назойливыми бразильскими СМИ. За счет стрижки он переключил внимание журналистов.

Читайте также"Он был совершенным": Ибрагимович назвал лучшего игрока в истории футбола (видео)"Так что я сделал стрижку. Когда я увиделся с партнерами по команде, то спросил: "Нравится?". Они ответили: "Нет, это ужасно. Сбрей это". Но журналисты увидели мою прическу и забыли о травме", - рассказал бразилец.

На следующий день Роналдо забил гол, который вывел Бразилию в финал, а в решающем матче против Германии он оформил дубль, и бразильцы стали чемпионами мира.

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Автор: Антон Дударь