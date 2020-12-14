Роман Яремчук забил десятый гол в сезоне / фото kaagent.be
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил победный гол за "Гент" в матче 16-го тура чемпионата Бельгии против "Стандарда".
На 85-й минуте Яремчук реализовал выход один на один и принес "Генту" волевую победу в матче со счетом 2:1.
На счету украинца теперь 10 забитых голов и 4 ассиста в 19 матчах за "Гент" в этом сезоне.
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