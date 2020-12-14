Роман Яремчук принес "Генту" победу над "Стандардом".

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил победный гол за "Гент" в матче 16-го тура чемпионата Бельгии против "Стандарда".

На 85-й минуте Яремчук реализовал выход один на один и принес "Генту" волевую победу в матче со счетом 2:1.

На счету украинца теперь 10 забитых голов и 4 ассиста в 19 матчах за "Гент" в этом сезоне.

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Автор: Антон Дударь