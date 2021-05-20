Роман Яремчук в матче против Стандарда / фото kaagent.be

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук продолжает демонстрировать великолепные бомбардирские достижения в чемпионате Бельгии - он забил 20-й гол в этом сезоне Лиги Жупиле.

На этот раз форвард "Гента" забил в ворота "Стандарда" и поставил точку в матче. 25-летний украинец сделал счет 2:0 в пользу своей команды, забив на последней минуте поединка.

Заметим, что напарник и соотечественник Яремчука Роман Безус провел на поле 92 минуты и был заменен, а еще один украинец Игорь Пластун появился на поле на 72-й минуте.

Портал Whoscored поставил Безусу за эту игру оценку - 7,5. Это солидный показатель. У Яремчука - 7,7, что является наивысшей оценкой среди обоих коллективов.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Яремчук за "Гент" во всех турнирах забил 22 гола, 20 из которых - в чемпионате Бельгии, а также сделал уже 8 голевых передач. У Безуса "5+4" по системе "гол+пас".

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Автор: Артем Будрин