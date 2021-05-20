Нападающий сборной Украины Роман Яремчук продолжает демонстрировать великолепные бомбардирские достижения в чемпионате Бельгии - он забил 20-й гол в этом сезоне Лиги Жупиле.
На этот раз форвард "Гента" забил в ворота "Стандарда" и поставил точку в матче. 25-летний украинец сделал счет 2:0 в пользу своей команды, забив на последней минуте поединка.
Заметим, что напарник и соотечественник Яремчука Роман Безус провел на поле 92 минуты и был заменен, а еще один украинец Игорь Пластун появился на поле на 72-й минуте.
Портал Whoscored поставил Безусу за эту игру оценку - 7,5. Это солидный показатель. У Яремчука - 7,7, что является наивысшей оценкой среди обоих коллективов.
Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Яремчук за "Гент" во всех турнирах забил 22 гола, 20 из которых - в чемпионате Бельгии, а также сделал уже 8 голевых передач. У Безуса "5+4" по системе "гол+пас".
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Роман Яремчук: возможен уход из "Гента"
- Яремчук хотел покинуть "Гент" еще перед стартом этого сезона, а в октябре заявил, что "он не в тюрьме" и хочет покинуть команду.
- Однако зимой "Гент" не стал отпускать Яремчука. По информации СМИ, клуб уже получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, поскольку хочет выручить не менее 20 миллионов евро.
- В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.
- В апреле украинец рассказал о ситуации со своим трансфером.
- Ранее сообщалось, что форвард попал в список трансферных целей лондонского "Арсенала".
- 25-летний голеадор выступает за бельгийский клуб с 2017 года.
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