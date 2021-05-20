Роман Яремчук помогает "Генту" попасть в еврокубки.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук продолжает демонстрировать великолепные бомбардирские достижения в чемпионате Бельгии - он забил 20-й гол в этом сезоне Лиги Жупиле.

На этот раз форвард "Гента" забил в ворота "Стандарда" и поставил точку в матче. 25-летний украинец сделал счет 2:0 в пользу своей команды, забив на последней минуте поединка.

Заметим, что напарник и соотечественник Яремчука Роман Безус провел на поле 92 минуты и был заменен, а еще один украинец Игорь Пластун появился на поле на 72-й минуте.

Портал Whoscored поставил Безусу за эту игру оценку - 7,5. Это солидный показатель. У Яремчука - 7,7, что является наивысшей оценкой среди обоих коллективов.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Яремчук за "Гент" во всех турнирах забил 22 гола, 20 из которых - в чемпионате Бельгии, а также сделал уже 8 голевых передач. У Безуса "5+4" по системе "гол+пас".

Роман Яремчук: возможен уход из "Гента"

Яремчук хотел покинуть "Гент" еще перед стартом этого сезона, а в октябре заявил, что "он не в тюрьме" и хочет покинуть команду.

Однако зимой "Гент" не стал отпускать Яремчука. По информации СМИ, клуб уже получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, поскольку хочет выручить не менее 20 миллионов евро.

В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.

В апреле украинец рассказал о ситуации со своим трансфером.

Ранее сообщалось, что форвард попал в список трансферных целей лондонского "Арсенала".

25-летний голеадор выступает за бельгийский клуб с 2017 года.

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Автор: Артем Будрин