Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук попал в список трансферных целей английского "Вулверхэмтона".
Об этом сообщает hln.be.
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"Вулверхэмптон" испытывает проблемы в атаке и ищет варианты на позицию центрфорварда. Яремчук с учетом своих антропометрических данных идеально подходит под тот тип футболиста, которого ищет английский клуб.
"Гент" готов отпустить украинца в обмен на 20 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Яремчука 18 голов в 36 матчах за "Гент" во всех турнирах.
Роман Яремчук: возможный уход из "Гента"
- Яремчук хотел покинуть "Гент" еще перед стартом этого сезона, а в октябре заявил, что "он не в тюрьме" и хочет покинуть команду.
- Однако зимой "Гент" не стал отпускать Яремчука. По информации СМИ, клуб уже получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, так как хочет выручить не меньше 20 миллионов евро.
- В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.
- В апреле украинец рассказал о ситуации со своим трансфером.
- Ранее сообщалось, что форвард попал в список трансферных целей лондонского "Арсенала".
- Форвард выступает за бельгийский клуб с 2017 года.
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