Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук попал в список трансферных целей английского "Вулверхэмтона".

Об этом сообщает hln.be.

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"Вулверхэмптон" испытывает проблемы в атаке и ищет варианты на позицию центрфорварда. Яремчук с учетом своих антропометрических данных идеально подходит под тот тип футболиста, которого ищет английский клуб.

"Гент" готов отпустить украинца в обмен на 20 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Яремчука 18 голов в 36 матчах за "Гент" во всех турнирах.

Роман Яремчук: возможный уход из "Гента"

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Автор: Антон Дударь