Роман Яремчук летом может покинуть бельгийский "Гент".

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук попал в список трансферных целей английского "Вулверхэмтона".

Об этом сообщает hln.be.

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"Вулверхэмптон" испытывает проблемы в атаке и ищет варианты на позицию центрфорварда. Яремчук с учетом своих антропометрических данных идеально подходит под тот тип футболиста, которого ищет английский клуб.

"Гент" готов отпустить украинца в обмен на 20 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Яремчука 18 голов в 36 матчах за "Гент" во всех турнирах.

Роман Яремчук: возможный уход из "Гента"

Яремчук хотел покинуть "Гент" еще перед стартом этого сезона, а в октябре заявил, что "он не в тюрьме" и хочет покинуть команду.

Однако зимой "Гент" не стал отпускать Яремчука. По информации СМИ, клуб уже получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, так как хочет выручить не меньше 20 миллионов евро.

В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.

В апреле украинец рассказал о ситуации со своим трансфером.

Ранее сообщалось, что форвард попал в список трансферных целей лондонского "Арсенала".

Форвард выступает за бельгийский клуб с 2017 года.

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Автор: Антон Дударь