Бруно Перес / фото REUTERS
Четыре футболиста итальянской "Ромы" заразились COVID-19.
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Об этом сообщает Football Italia.
На прошлой неделе о заражении коронавирусом сообщил вратарь команды Антонио Миранте. Позже заразились защитник Бруно Перес и полузащитник Карлес Перес.
Четвертым положительный тест на коронавирус сдал вингер Джастин Клюйверт.
Напомним, "Рому" возглавляет экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека. В прошлом сезоне под его руководством команда финишировала на пятом месте в итальянской Серии А.
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