Коронавирус выявлен еще в одном клубе.

Четыре футболиста итальянской "Ромы" заразились COVID-19.

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Об этом сообщает Football Italia.

На прошлой неделе о заражении коронавирусом сообщил вратарь команды Антонио Миранте. Позже заразились защитник Бруно Перес и полузащитник Карлес Перес.

Четвертым положительный тест на коронавирус сдал вингер Джастин Клюйверт.

Напомним, "Рому" возглавляет экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека. В прошлом сезоне под его руководством команда финишировала на пятом месте в итальянской Серии А.

Коронавирус в футболе: последние новости

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Автор: Антон Дударь