Роберто де Дзерби возглавляет Сассуоло с 2018 года / фото twitter.com/SassuoloUS
Донецкий "Шахтер" заинтересован в сотрудничестве с главным тренером "Сассуоло" Роберто де Дзерби.
Факт переговоров с тренером подтвердил экс-футболист сборной Италии Антонио Кассано, передает tuttomercatoweb.com.
«Вечером состоялись неофициальные контакты между "Шахтером" и моим другом Роберто де Дзерби. Я был бы очень рад и счастлив за Роберто", - сказал Кассано.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что де Дзерби находится в шорт-листе "Шахтера".
Напомним, контракт Луиша Каштру с "Шахтером" истечет летом. Стороны до сих пор не договорились о его продлении.
Роберто де Дзерби: что о нем известно
- 41-летний де Дзерби в 2013 году завершил карьеру футболиста. Он поиграл за "Наполи", "Катанию", "Брешиа" и ряд других клубов.
- Карьеру тренера он начал осенью 2013 года, возглавив итальянский "Дарфо Боарио". После этого он возглавлял "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а с 2018 года работает с "Сассуоло".
- Под его руководством команда занимала в Серии А 11-е и 8-е места, а в текущем чемпионате идет на восьмой строчке.
- Контракт тренера с "Сассуоло" рассчитан до лета 2021 года.
- Недавно де Дзерби заявил, что был бы не против поработать за пределами Италии: "Не скрываю, что хочу тренировать за границей".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram