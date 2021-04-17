"Горняки" могут сменить португальского тренера на итальянца.

Донецкий "Шахтер" заинтересован в сотрудничестве с главным тренером "Сассуоло" Роберто де Дзерби.

Факт переговоров с тренером подтвердил экс-футболист сборной Италии Антонио Кассано, передает tuttomercatoweb.com.

«Вечером состоялись неофициальные контакты между "Шахтером" и моим другом Роберто де Дзерби. Я был бы очень рад и счастлив за Роберто", - сказал Кассано.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что де Дзерби находится в шорт-листе "Шахтера".

Напомним, контракт Луиша Каштру с "Шахтером" истечет летом. Стороны до сих пор не договорились о его продлении.

Роберто де Дзерби: что о нем известно

41-летний де Дзерби в 2013 году завершил карьеру футболиста. Он поиграл за "Наполи", "Катанию", "Брешиа" и ряд других клубов.

Карьеру тренера он начал осенью 2013 года, возглавив итальянский "Дарфо Боарио". После этого он возглавлял "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а с 2018 года работает с "Сассуоло".

Под его руководством команда занимала в Серии А 11-е и 8-е места, а в текущем чемпионате идет на восьмой строчке.

Контракт тренера с "Сассуоло" рассчитан до лета 2021 года.

Недавно де Дзерби заявил, что был бы не против поработать за пределами Италии: "Не скрываю, что хочу тренировать за границей".

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Автор: Антон Дударь