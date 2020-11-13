Появилась информация, что Сергей Ребров может возглавить украинскую сборную следующим летом, но в УАФ все отрицают.

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров следующим летом может заменить Андрея Шевченко у руля сборной Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside". Отмечается, что информация "тщательно перепроверена из нескольких источников".

Контракт с Шевченко в июне был переподписан по схеме "1+1,5". Ожидается, что стороны не будут активировать опцию продления соглашения, и Шевченко покинет сборную Украины после Евро-2020.

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По данным источника, президент УАФ Андрей Павелко уже договорился с Ребровым, который приступит к своим обязанностям с 1 июля 2021 года. Контракт с ним будет подписан на три года.

В УАФ отреагировали на данную информацию, заявив, что она не соответствует действительности:

"Появилась информация о якобы заключенном предварительном контракте о назначении Сергея Реброва главным тренером сборной Украины с июля 2021-го на три года. Официально заявляем, что эта информация - полная ерунда, банальный фейк. Какую цель преследуют его авторы – можно только догадываться".

В УАФ также напомнили, что у Шевченко "действует долгосрочный контракт с Украинской ассоциацией футбола" и подчеркнули:

"Вопрос о назначении главного тренера сборной - исключительно в компетенции исполкома УАФ".

Напомним, Ребров тренировал "Динамо" и "Аль-Ахли", а с 2018 года возглавляет "Ференцварош", который дважды привел к чемпионству, а также впервые за 25 лет вывел в групповой этап Лиги чемпионов.

Андрей Шевченко: карьера в сборной Украины

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. До этого он работал ассистентом в штабе Михаила Фоменко.

В отборе на чемпионат мира-2018 под руководством Шевченко сборная Украины заняла третье место в отборочной группе, не сумев квалифицироваться на турнир.

После этого Шевченко удалось вывести сборную Украины на Евро-2020, заняв первое место в отборочной группе с Португалией.

Кроме того, сборная Украины в 2018 году успешно выступила в Лиге наций, повысившись в классе из Лиги В в Лигу А.

Ранее неоднократно сообщалось, что после работы со сборной Украины Шевченко может возглавить "Милан". Сам тренер заявил, что хотел бы вернуться в итальянский клуб в качестве тренера.

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Автор: Антон Дударь