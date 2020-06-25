Рекорд держался 81 год: в чемпионате Испании дебютировал футболист школьного возраста (фото)

Лука Ромеро стал самым молодым игроком в истори испанского чемпионата.

Полузащитник "Мальорки" Лука Ромеро принял участие в поединке с "Реалом" и стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Испании.

Об этом сообщает OptaJose.

Игрок появился на поле в поединке 31-го тура Ла Лиги на 84-й минуте. На момент дебюта Ромеро исполнилось всего 15 лет и 219 дней.

Футболист "Мальорки" побил рекорд, который держался с 1939 года. Тогда за "Сельту" в возрасте 15 лет и 255 дней дебютировал Сансон.

"Мальорка" уступила "Реалу" со счетом 0:2. Мадридцы набрали три очка и вновь вышли на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. При этом подопечные Зинедина Зидана опережают "Барселону" лишь по дополнительным показателям.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Байера" стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги.

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