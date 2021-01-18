Новичком "Руха" стал четвертьфиналист чемпионата Европы Рагнар Сигурдссон.

Львовский "Рух" объявил о подписании контракта с защитником сборной Исландии Рагнаром Сигурдссоном.

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Об этом сообщил официальный сайт "Руха".

Ветеран сборной Исландии подписал контракт на полгода с опцией продления еще на сезон.

В составе "Руха" 34-летний Сигурдссон будет выступать под №22.

"Моя главная задача в "Рухе" - помочь команде сохранить прописку в элитном дивизионе. Пришел сюда, потому что хорошо знаю главного тренера. В свое время вместе с Иваном Федыком работал в другом клубе. Знаю, что у "Руха" грандиозные планы. Здесь строится замечательная академия. Поэтому я рад быть частью этого проекта", - сказал исландец.

Рагнар Сигурдссон: чем он известен

По ходу карьеры Сигурдссон выступал за "Филкир", "Гетеборг", "Копенгаген", "Краснодар", "Фулхэм", "Рубин" и "Ростов".

Среди его наиболее значимых командных достижений - победы в чемпионатах Швеции и Дании.

За сборную Исландии Сигурдссон выступает с 2007 года. Он провел за команду 96 матчей и забил 5 голов. Он занимает второе место в списке игроков с наибольшем количеством матчей за исландскую сборную.

Вместе с исландской сборной Сигурдссон дошел до четвертьфинала Евро-2016, забив гол в ворота Англии в 1/8 финала, а также играл на ЧМ-2018.

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Автор: Антон Дударь