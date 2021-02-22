Чемпион Франции лишь один раз смог ударить в створ ворот соперника.

В рамках 26-го тура чемпионата Франции ПСЖ умудрился на своем поле проиграть "Монако". В каждом из таймов парижане пропустили по одному мячу.

Заметим, что в первом круге в матче между этими командами победу одержало тоже "Монако". В общем, для ПСЖ это уже шестое поражение в сезоне на внутренней арене.

Тренирует "монегасков" экс-тренер мюнхенской "Баварии" хорват Нико Ковач.

ПСЖ - "Монако" - 0:2

Голы: Диоп, 6, Марипан, 51

"ПСЖ": Навас, Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Эррера (Верратти, 56), Паредес (Данилу, 73), Гуйе (Рафинья, 55), Кин, Икарди (Дракслер, 73), Мбаппе

"Монако": Лекомт, Агилар (Сидибе, 80), Дисаси, Марипан, Бадиашиле, Энрике, Диоп (Головин, 80) Чуамене, Фофана, Бен-Еддер (Йоветич, 71), Фолланд (Туре, 90)

Вашему вниманию видеообзор матча от медиасервиса MEGOGO.

Чемпионат Франции: положение команд

На первом месте неожиданно оказался "Лилль". У них 58 очков.

Полуфиналист Лиги чемпионов "Лион" занимает вторую строчку и имеет в активе 55 очков.

ПСЖ пока лишь третий и имеет 54 очка.

"Монако" после победы поднялись на четвертое место и имеют 52 зачетных пункта.

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Автор: Будрин Артем