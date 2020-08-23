"Они не такие уж крутые": в Баварии назвали рецепт игры против лидеров атаки ПСЖ

Томас Мюллер считает, что "Баварии" под силу остановить Неймара и Килиана Мбаппе.

Футболисты "Баварии" рассказали о том, как команда планирует противостоять нападающим "Пари Сен-Жермен" Неймару и Килиану Мбаппе в финале Лиги чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов ПСЖ - Бавария.

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер, которого цитирует le10sport.com, рассказал, как нельзя играть против Неймара и Мбаппе:

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"У ПСЖ есть быстрые нападающие - Неймар и Мбаппе. Но если не давать им время подумать, то они не такие уж и крутые. Но если предоставить им время, они смогут все".

Как передает yahoo.com, защитник "Баварии" Йозуа Киммих подчеркнул, что из-за двух звезд ПСЖ "Бавария" не будет отказываться от своего стиля игры:

"Они оба обладают высокой скоростью. Нам нужно быть готовыми к игре с соперником, который действует быстрее, чем наши прошлые оппоненты. Но я не думаю, что из-за них мы станем обороняться слишком глубоко".

ПСЖ - Бавария: перед финалом Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов пройдет 23 августа на арене "Да Луш" в Лиссабоне. Главным арбитром встречи назначен итальянец Даниэле Орсато.

ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов

ПСЖ сыграет в финале ЛЧ/Кубка чемпионов впервые в истории, а "Бавария" - в одиннадцатый раз и может выиграть шестой титул.

В "Финале восьми" ЛЧ ПСЖ сперва обыграл "Аталанту" (2:1), а затем разгромил "РБ Лейпциг" (3:0). "Бавария" одержала две крупные победы: со счетом 8:2 над "Барселоной" и со счетом 3:0 над "Лионом".

Клубы из Германии и Франции встретятся в финале главного клубного турнира Европы впервые с 1976 года, когда"Бавария" обыграла "Сент-Этьен" со счетом 1:0.

Все восемь предыдущих встреч ПСЖ и "Баварии" состоялись на групповых этапах ЛЧ. Парижане выиграли в пяти матчах, мюнхенцы - в трех.

Свои предматчевые комментарии ранее дали главные тренеры ПСЖ и "Баварии".

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Автор: Антон Дударь