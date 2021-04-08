Подопечные Томаса Тухеля сделали весомую заявку на проход в следующую стадию.

"Челси" обыграл "Порту" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который прошел в Испании. Номинальным хозяином была португальская команда. Гости победили со счетом 2:0.

Мейсон Маунт вывел "Челси" вперед на 32-й минуте после паса Жоржинью. А на 85-й минуте Бен Чилвелл закрепил преимущество и сделал счет 2:0.

"Порту" - "Челси" - 0:2

Голы: Маунт, 32, Чилвелл, 85.

"Порту": Марчесин, Манафа, Консейсао, Мбемба, Пепе, Зайду, Груич, Урибе, Корона, Отавио, Марега, Диас.

"Челси": Мэнди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Ковачич, Жоржинью, Чилвелл, Джеймс (Силва, 80), Вернер (Пулишич, 65), Хаверц (Жиру, 65), Маунт (Канте, 80).

"Порту" - "Челси": итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Бен Чилвелл (оценка 8,0).

Ответный матч команды проведут 13 апреля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем