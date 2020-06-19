Полиция конфисковала роскошный автомобиль звезды Манчестер Юнайтед (фото)

Поль Погба нарушил закон, но сможет вернуть машину после того, как заплатит штраф.

Полиция в графстве Чешир конфисковала автомобиль полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба.

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Об этом сообщает The Sun.

Издание отмечает, что футболист ехал за рулем Rolls-Royce Wraith Black Badge, когда его остановили полицейские. Причиной остановки стали не нарушения правил движения, а проблемы с номерным знаком.

Автомобиль был на французских номерах в Великобритании более полугода, а после этого срока по закону надо регистрировать средство передвижения по месту его нахождения. Таким образом, Погба нарушил закон, после чего произошла конфискация машины.

Чтобы вернуть авто, футболист должен заплатить штраф в размере 150 фунтов, а также еще по 20 фунтов - за каждый день простоя.

27-летний Погба в текущем сезоне провел в Английской Премьер-лиге 7 матчей и отдал 2 результативные передачи.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Манчестер Юнайтед" будет покупать футболистов в кредит из-за кризиса на фоне коронавируса.

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