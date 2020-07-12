Довели вратаря до истерики: футболистам румынского клуба пришлось трижды перебивать пенальти (видео)

Из трех попыток игрокам "Петролула" не удалось реализовать ни одной.

Курьезный эпизод произошел в матче второго по силе румынского дивизиона между "Петролулом" и бухарестским "Рапидом".

На 65-й минуте в ворота "Рапида" был назначен пенальти, который игрокам "Петролула" пришлось перебивать три раза.

Сперва к мячу подошел Сергиу Арнауту, но 19-летний вратарь "Рапида" Михай Попа среагировал на его удар. Правда, сделал он это с нарушением правил, раньше времени покинув линию ворот. Арбитр приказал перебить пенальти, а Попе, который слишком бурно выражал свое негодование, показал желтую карточку.

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Перебивать пенальти взялся Лоренцо Маринеску, но история повторилась. Попа среагировал на удар с нарушением правил. Рефери сэйв не засчитал, что вызвало у голкипера новую волну негодования. В итоге арбитр показал Попе красную карточку, чем довел юного вратаря до слез и истерики.

На поле вышел запасной голкипер, но "Петролул" вновь не реализовал одиннадцатиметровый - на этот раз удар пришелся выше цели.

Матч в итоге завершился вничью - 0:0.

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