Первая лига Украины тоже имеет своих талантов.

Сказочный по своей красоте гол болельщики имели возможность увидеть в поединке 18-го тура Первой лиги Украины. Житомирское "Полесье" принимало дома херсонский "Кристалл".

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В дебюте игры защитник Житомирского коллектива Евгений Шевченко исполнил удивительный удар и открыл счет на табло.

Выстрел приобрел изумительную траекторию: игрок принял мяч на углу штрафной и с левой ноги отправил его в дальнюю "девятку".

Евгений сам не поверил, что ему удался такой шедевр. Заметим, что для него это первый гол в сезоне.

Матч завершился ничьей - 1:1.

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Автор: Будрин Артем