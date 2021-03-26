Сказочный по своей красоте гол болельщики имели возможность увидеть в поединке 18-го тура Первой лиги Украины. Житомирское "Полесье" принимало дома херсонский "Кристалл".
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В дебюте игры защитник Житомирского коллектива Евгений Шевченко исполнил удивительный удар и открыл счет на табло.
Выстрел приобрел изумительную траекторию: игрок принял мяч на углу штрафной и с левой ноги отправил его в дальнюю "девятку".
Евгений сам не поверил, что ему удался такой шедевр. Заметим, что для него это первый гол в сезоне.
Матч завершился ничьей - 1:1.
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