"Парочку игроков бы выбрал": Фонсека подтвердил интерес Ромы к футболистам Шахтера

Наставник римлян подчеркнул, что до конкретики дело пока не дошло.

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека подтвердил, что хотел бы видеть в команде нескольких футболистов "Шахтера".

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Специалист, который ранее возглавлял "горняков", дал комментарий программе "Великий футбол".

"Пресса в Италии уже была заинтересована во всех игроках "Шахтера". Я очень хорошо знаю всех игроков донецкого клуба, большинство из них моли бы играть в лучших европейских командах и чемпионатах. Я внимателен к ним. Я бы хотел одного-двух игроков "Шахтера", если бы это было возможно, но на это сложно рассчитывать. У "Шахтера" великолепные игроки, которые могут выступать в любом европейском гранде", - заявил Фонсека.

Португальский специалист признался, что проблемой могут стать переговоры с дончанами:

"Переговоры и бизнес с "Шахтером" - это всегда сложно. В данный момент клубы хотят платить за игроков все меньше, но парочку игроков "Шахтера" я бы выбрал, чтобы они играли в "Роме".

УНИАН ранее сообщал о том, что двое футболистов "Шахтера" вошли в рейтинг восходящих звезд футбола.