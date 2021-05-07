Курьезный эпизод произошел после матча 6-го тура чемпионата Румынии между "ЧФР Клуж" и "Академикой Клинчени" (1:0).
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Автобус "Клужа" уехал со стадиона, забыв забрать одного из игроков команды - 38-летнего полузащитника, экс-игрока сборной Румынии Овидиу Хобана.
Футболист сперва пытался бежать за автобусом, размахивая руками, однако его не заметили. Автобус продолжил движение, а Хобан достал телефон, чтобы позвонить. В этот момент его подобрал проезжавший мимо автомобиль, который затем, вероятно, догнал автобус.
Видео в Twitter опубликовал журналист Эмануэль Росу.
The amazing video of the day in Romania.— Emanuel Roşu (@Emishor) May 6, 2021
CFR's bus forgot midfielder Hoban at the stadium in Clinceni. pic.twitter.com/JyMBIgafNA
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