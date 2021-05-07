Автобус "Клужа" после матча уехал без одного из игроков.

Курьезный эпизод произошел после матча 6-го тура чемпионата Румынии между "ЧФР Клуж" и "Академикой Клинчени" (1:0).

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Автобус "Клужа" уехал со стадиона, забыв забрать одного из игроков команды - 38-летнего полузащитника, экс-игрока сборной Румынии Овидиу Хобана.

Футболист сперва пытался бежать за автобусом, размахивая руками, однако его не заметили. Автобус продолжил движение, а Хобан достал телефон, чтобы позвонить. В этот момент его подобрал проезжавший мимо автомобиль, который затем, вероятно, догнал автобус.

Видео в Twitter опубликовал журналист Эмануэль Росу.

The amazing video of the day in Romania.

CFR's bus forgot midfielder Hoban at the stadium in Clinceni. pic.twitter.com/JyMBIgafNA — Emanuel Roşu (@Emishor) May 6, 2021

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Автор: Антон Дударь