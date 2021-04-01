Отбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 31 марта

Ничья Украины, сенсационное поражение Германии, победы Франции, Англии, Испании и Италии.

31 марта состоялись матчи 3-го тура европейской квалификации на чемпионат мира-2022. Сборная Украины в этом туре не смогла обыграть сборную Казахстана. Результаты матчей Группа В Греция - Грузия - 1:1 Испания - Косово - 3:1 Положение команд: Испания - 7 очков (3 игры), Швеция - 6 (2), Греция - 2 (2), Грузия - 1 (3), Косово - 0 (2) Группа С Литва - Италия - 0:2 Северная Ирландия - Болгария - 0:0 Положение команд: Италия - 9 очков (3 игры), Швейцария - 6 (2), Северная Ирландия - 1 (2), Болгария - 1 (3), Литва - 0 (2) Группа D Украина - Казахстан - 1:1 Босния и Герцеговина - Франция - 0:1 Положение команд: Франция - 7 очков (3 игры), Украина - 3 (3), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2) Группа F Молдова - Израиль - 1:4 Шотландия - Фарерские острова - 4:0 Австрия - Дания - 0:4 Положение команд: Дания - 9 очков (3 игры), Шотландия - 5 (3), Израиль - 4 (3), Австрия - 4 (3), Фарерские острова - 1 (3), Молдова - 1 (3) Группа I Андорра - Венгрия - 1:4 Англия - Польша - 2:1 Сан-Марино - Албания - 0:2 Положение команд: Англия - 9 очков (3 игры), Венгрия - 7 (3), Албания - 6 (3), Польша - 4 (3), Андорра - 0 (3), Сан-Марино - 0 (3) Группа J Армения - Румыния - 3:2 Лихтеншейн - Исландия - 1:4 Германия - Северная Македония - 1:2 Положение команд: Армения - 9 очков (3 игры), Северная Македония - 6 (3), Германия - 6 (3), Румыния - 3 (3), Исландия - 3 (3), Лихтенштейн - 0 (3) Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать В стартовом матче квалификации Украина в гостях смогла отобрать очки у Франции. Во втором матче украинская команда в меньшинстве расписала мировую с Финляндией.

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

Следующие матчи отбора будут сыграны в сентябре.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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