Состоялся матч третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий "Олимпик" принимал "Минай".
Хозяева одержали уверенную победу над новичком УПЛ со счетом 3:0.
На 30-й минуте "Олимпик" вывел вперед Максим Тейшейра, а во втором тайме нападающий Шахаб Захеди стал автором дубля.
Игра проходила на стадионе "Динамо" в Киеве, где "Олимпик" проводит свои домашние поединки.
Дончане имеют в своем активе 6 очков и занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая "Мариуполь" по дополнительным показателям. "Минай" потерпел свое первое поражение в элитном дивизионе.
"Олимпик" - "Минай" - 3:0
Голы: Тейшейра, 29, Шахаб, 60, 67
"Олимпик": Кичак, Пасич, Зотько (Романовский, 83), Снурницын, Лебеденко, Бабенко, Завийский (Цымбалюк, 68), Политыло, Бенито (Чогадзе, 75), Шахаб (Каргбо, 68), Тейшейра (Альваренга, 76)
"Минай": Попович, Маткобожик (Пиняшко, 65), Матич (Павлич, 85), Лопыренок, Меличенко, Ткачук (Голодюк, 76), Снижко (Шпак, 65), Сакив, Кожанов (Кныш, 65), Шиндер, Нуриев
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