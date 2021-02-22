Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил о том, что нападающий Назарий Русин очень одарен и может раскрыть в Польше свои способности на полную.
Об этом стало известно из интервью румына для Sportowe Fakty.
"Русин - большой талант. Но ему еще рано играть в "Динамо". У него была недавно травма ключицы, она немного остановила развитие Назария. Но у него есть навыки", - убежден Мирча.
"Во-первых, он очень быстрый. Мне кажется, чемпионат Польши ему подходит. Когда смотрю на его способности и стиль команд Польши, считаю, это может хорошо сработать", - добавил Луческу.
В текущем сезоне в составе "Динамо" Русин появлялся на поле лишь один раз. Заметим, что хавбек "бело-синих" Георгий Цитаишвили назвал Русина самым быстроногим футболистом киевского клуба.
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