Назарий Русин уйдет в аренду в польскую "Легию".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил о том, что нападающий Назарий Русин очень одарен и может раскрыть в Польше свои способности на полную.

Об этом стало известно из интервью румына для Sportowe Fakty.

"Русин - большой талант. Но ему еще рано играть в "Динамо". У него была недавно травма ключицы, она немного остановила развитие Назария. Но у него есть навыки", - убежден Мирча.

"Во-первых, он очень быстрый. Мне кажется, чемпионат Польши ему подходит. Когда смотрю на его способности и стиль команд Польши, считаю, это может хорошо сработать", - добавил Луческу.

В текущем сезоне в составе "Динамо" Русин появлялся на поле лишь один раз. Заметим, что хавбек "бело-синих" Георгий Цитаишвили назвал Русина самым быстроногим футболистом киевского клуба.

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Автор: Будрин Артем